Vom Gehstock bis zum Wohnungsumbau: Messe Rehacare startet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vom ultraleichten Gehstock über Rollatoren mit Elektroantrieb bis zum Komplettumbau der Wohnung - bei der Pflegemesse Rehacare zeigen Hersteller von heute an neue Produkte für ältere, chronisch kranke und behinderte Menschen. Ein wichtiger Trend ist dabei die Digitalisierung: Digital verknüpfte Sensoren zum Beispiel in Matratzen oder dem Fußboden können etwa Stürze melden und so Menschen mit Körperbehinderungen helfen, so lange wie möglich in der eigenen Wohnung zu bleiben. Stark gefragt seien auch elektrische Rollstuhlzuggeräte, die an manuelle Rollstühle gekoppelt werden, teilte die Messe Düsseldorf mit.

Von dpa