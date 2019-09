Leverkusen (dpa) - Der frühere Weltmeister Benedikt Höwedes wird trotz seiner am Freitag erlittenen Platzwunde am Kopf mit ziemlicher Sicherheit im Champions-League-Spiel von Lokomotive Moskau beim Bundesligisten Bayer Leverkusen am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auflaufen. Das gab Trainer Juri Sjomin am Dienstag bekannt.

Von dpa