Hummels blickt «ohne negativen Gedanken» auf München zurück

In Dortmund will er nach eigenem Bekunden dazu beitragen, «dass der BVB wieder Titel holt», sagte der Ex-Nationalspieler. «Ich empfinde den Wechsel nach Dortmund definitiv nicht als Rückschritt. Und wenn das jemand behauptet, ändert das nichts an meinem Leben.»

Obwohl er dem von Joachim Löw im März 2019 angekündigten Umbruch in der Nationalmannschaft zum Opfer fiel und seither nicht mehr nominiert wurde, deutete Hummels Dialogbereitschaft an: «Bisher habe ich in meinem Leben immer abgehoben, wenn Jogi Löw angerufen hat. Vermutlich würde ich das auch nächstes Mal machen.»