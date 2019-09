Zwei Kinder beim Smartphone-Klau erwischt

Leichlingen (dpa/lnw) - Zwei Kinder haben in Leichlingen eine Ausstellungsvitrine aufgebrochen und mindestens zwei hochwertige Smartphones entwendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stahlen die beiden Duisburger die Geräte in einem unbeobachteten Moment aus einem Telekommunikationsgeschäft. Der Ladeninhaber sei zu spät auf den Diebstahl aufmerksam geworden, weswegen die zehn und dreizehn Jahre alten Kinder zunächst mit ihrer Beute fliehen konnten. Die Polizei stellte kurz darauf einen der beiden Tatverdächtigen und nahm zwei Smartphones an sich.

Von dpa