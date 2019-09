Dortmund (dpa) - Der FC Barcelona darf vor dem ersten Gruppenspiel der Champions League bei Borussia Dortmund am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) auf ein Comeback von Lionel Messi hoffen. «Wir werden es morgen entscheiden. Er hat zwei, drei Mal mit der Mannschaft trainiert und einen gute Eindruck gemacht», sagte FC-Trainer Ernesto Valverde am Montagabend in Dortmund.

Von dpa