Brandstifter wegen versuchten Mordes in 33 Fällen verurteilt

Aachen (dpa/lnw) - Das Landgericht Aachen hat ein Paar wegen Brandstiftung und versuchten Mordes in 33 Fällen zu acht und achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Die 38-jährige Frau und der 45-jährige Mann hatten nach Überzeugung des Gerichts mehrmals Feuer gelegt, darunter zweimal in ihrem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Die Richter begründeten ihr Urteil nach Angaben eines Gerichtssprechers am Montag damit, dass die Angeklagten sich bei der zweiten Brandstiftung im Haus der Gefahr bewusst gewesen sein müssten. Sie hätten den Tod von über 30 anderen Bewohnern billigend in Kauf genommen.

Von dpa