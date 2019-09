Schlägerei und Schüsse: Mordkommission ermittelt in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Nach Schüssen vor einem Krankenhaus in Dortmund ermittelt eine Mordkommission. Ein unbekannter Schütze hatte am Samstag aus einem geöffneten Autofenster mindestens zweimal in Richtung zwei junger Männer gefeuert, die sich im Foyer aufhielten, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Schüssen und einer vorangegangenen blutigen Schlägerei besteht.

Von dpa