Verfahren gegen Bräutigam und Brautvater

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach einer Auseinandersetzung zwischen dem Bräutigam, seinem Schwager und dem Brautvater hat die Polizei gegen die drei Männer Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. In der Hochzeitsnacht hatte der 38 Jahre alte Bräutigam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gemusst. Es sei noch unklar, worum es bei dem Streit in der Nacht auf Sonntag ging, berichtete die Polizei am Montag. Außerdem müssten die Vernehmungen nun zeigen, wer verantwortlich sei, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa