Königspython in Düsseldorfer Garagenhof gefunden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Erneuter Schlangenfund in NRW: Im Garagenhof eines Düsseldorfer Mehrfamilienhauses haben Anwohner eine rund ein Meter lange Königspython entdeckt. Sie riefen die Feuerwehr und stülpten einen Eimer über die Schlange. Ein Reptilienfachmann der Feuerwehr begutachtete dann die Würgeschlange. Sie kam in eine Reptilienbox und wurde in einen Tierpark im Kreis Viersen gebracht, wie die Einsatzkräfte am Montagmorgen berichteten. «Nach einer ersten Einschätzung des Fachmanns hat das Tier ein paar äußerliche Verletzungen, ist aber wohl genährt und gesund», so die Feuerwehr. Woher die Königspython gekommen war, blieb nach dem Fund am Sonntagabend zunächst ungeklärt.

Von dpa