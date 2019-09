Erneut riesige Strohmiete in Düsseldorf abgebrannt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Nacht zum Sonntag ist im Düsseldorfer Norden eine Strohmiete mit rund 250 Ballen in Flammen aufgegangen. Das Lager brannte laut Feuerwehr beim Eintreffen der Helfer lichterloh. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Einsatzkräfte zogen die Ballen mit Teleskopladern auseinander. Die Feuerwehr ließ sie kontrolliert abbrennen. Nach vier Stunden sei von dem Feuer keine Gefahr mehr ausgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Drei Tage zuvor hatten ebenfalls im Norden der Stadt 900 Strohballen gebrannt. Vor drei Wochen war in der Nähe eine Miete mit 180 Ballen in Flammen aufgegangen.

Von dpa