Essen mit Joker-Glück erfolgreich, Rödinghausen weiter vorn

Beim Triumph in Lippstadt wurde Hedon Selishta am Freitag beim Stand von 2:2 in der 63. Minute ins Spiel genommen und markierte anschließend zwei Treffer (68./78.) zum Endstand. Zuvor hatte bereits der ebenfalls eingewechselte Ayodele Adetula für Essen getroffen. «Es ist immer eine schwierige Entscheidung, gute Spieler draußen zu lassen. Für die Mannschaft ist es aber gut, wenn wir so eine Qualität dann noch von der Bank bringen können», meinte Titz. Mit 19 von 21 möglichen Zählern rangiert RWE punktgleich mit Spitzenreiter SV Rödinghausen auf dem zweiten Tabellenplatz.

Rödinghausen hat bereits eine Partie mehr als Essen ausgetragen. Die Ostwestfalen untermauerten am 8. Spieltag eine Woche nach der ersten Saison-Niederlage (2:3 in Aachen) aber mit einem deutlichen 5:1-Sieg beim Aufsteiger TuS Haltern ihre Qualität. Simon Engelmann schoss am Samstag drei Tore für Rödinghausen. Auch dem Tabellendritten SC Verl (16 Punkte) gelang mit dem 5:3 gegen Borussia Mönchengladbach II ein Torfestival.

Der Tabellenvierte 1. FC Köln II (15) unterlag 0:3 gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Aufsteiger SV Bergisch Gladbach feierte mit dem 3:0 beim Bonner SC seinen zweiten Saisonsieg. Der 8. Spieltag wird am Montag (20.15 Uhr/Sport1) mit dem Match der SG Wattenscheid gegen Alemannia Aachen abgeschlossen.