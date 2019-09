Ermittlungen gegen Schleuser und Steuerbetrüger in NRW

Im Zuge der Ermittlungen seien am Samstag drei Haftbefehle vollstreckt und fünf Wohn- und Gewerbeobjekte in Düren und Kerpen durchsucht worden. Hierbei beschlagnahmten Polizei und Zollfahndung unter anderem große Mengen an Heizöl und 27 000 Euro Bargeld. Die Ermittlungen dauern an.