Phosphorgranate ruft Kampfmittelräumdienst auf den Plan

Siegburg (dpa/lnw) - Eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat in Siegburg für Verwirrung und Gefahr gesorgt. Wegen eines Brandes wurde die Feuerwehr am Freitagabend alarmiert und unter eine Brücke bei einem Heimwerkermarkt gerufen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Straße wurde gesperrt. Die Einsatzkräfte stellten allerdings fest, dass die Ursache für den Rauch kein normales Feuer war, sondern, dass Flüssigkeit in einem länglichen Gegenstand mit Luft reagierte. Der Kampfmittelräumdienst wurde herbeigerufen und das Objekt gekühlt.

Von dpa