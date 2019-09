Eifelkrimi-Autor Jacques Berndorf schreibt nicht mehr

Dreis-Brück/Daun (dpa/lrs) - Bestsellerautor Jacques Berndorf schreibt nicht mehr. «Es geht noch, aber nach 40 Büchern habe ich keine Lust mehr», sagte der 82-Jährige in Dreis-Brück (Kreis Vulkaneifel) der Deutschen Presse-Agentur. «Jetzt ist gut.» Vor 30 Jahren erschien Berndorfs erster Eifelkrimi «Eifel-Blues». Es folgten weitere: Der Autor etablierte in den 1990er-Jahren das Genre des Regionalkrimis und wurde zum Auflagenmillionär. Am Sonntag (15. September) widmet das Krimifestival «Tatort Eifel» dem Eifelkrimi einen eigenen Fest-Abend. Schauspieler Heinz Hoenig liest in Daun aus Berndorf-Klassikern.

Von dpa