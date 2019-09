20 000 Freiwillige befreien das Rheinufer von Müll

Düsseldorf (dpa) - Müllsammeln als Zeichen gegen die Umweltverschmutzung: Im großen Stil haben Freiwillige am Samstag zu Müllbeuteln und Zangen gegriffen, um das Rheinufer von Abfall zu befreien. Die Veranstalter der Initiative «RhineCleanUp» sprachen von mehr als 20 000 Menschen in 108 Städten und Gemeinden entlang des Rheins - von der Schweiz bis in die Niederlande. Verglichen mit der gleichen Aktion 2018 war das den Angaben zufolge eine Verdopplung.

Von dpa