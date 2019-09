Von Metall getroffen: Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Wilnsdorf (dpa/lnw) - Ein 26-Jähriger ist in Wilnsdorf bei Siegen am Freitagmorgen bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann sei in einem metallverarbeitenden Betrieb von einem «metallischen Element» getroffen worden, teilte die Polizei mit. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Weitere Details nannten die Beamten zunächst nicht.

Von dpa