NRW-Landesregierung will Behörden schnell digitalisieren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Behördengang soll in Nordrhein-Westfalen dank des Internets zukünftig teilweise überflüssig werden. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) stellte am Freitag in Düsseldorf einen Gesetzesentwurf zur Digitalisierung vor, der bereits am Dienstag vom Regierungskabinett beschlossen worden war. Mit der Gesetzesnovelle soll die Digitalisierung der Behörden beschleunigt werden - bisher war 2031 diesbezüglich das Zieljahr, nun wird 2025 ins Auge gefasst.

Von dpa