Bayer in Bestbesetzung: «Schöner Tag für Fußball-Liebhaber»

Der niederländische Fußball-Lehrer geht mit großer Vorfreude in das Duell mit seinem ehemaligen Club, den er im Dezember 2017 nach nur halbjähriger Amtszeit verlassen musste. «Das wird ein Topspiel sein. Und wenn man dann noch das andere Topspiel zwischen Leipzig und München sieht, kann das für Fußball-Liebhaber ein schöner Tag werden.»

Nach eigener Aussage verschwendet Bosz keinen Gedanken daran, dass der BVB nach dem unerwarteten 1:3 am vorigen Spieltag beim Aufsteiger Union Berlin mehr unter Druck steht als sein Team: «Ich bin ein Trainer, der sich auf die eigene Mannschaft fokussiert. Es bringt mir nichts darüber nachzudenken, was in Dortmund passiert.»