Nach Leinwand-Einsturz: Wieder Konzerte auf dem Plan

Essen (dpa/lnw) - Zwei Wochen nach dem Einsturz einer LED-Leinwand auf einem Open-Air-Konzert am Baldeneysee in Essen mit zahlreichen Verletzten hat der Veranstalter den Betrieb wieder aufgenommen. Für Freitag stand der Rapper «Alligatoah» auf dem Programm, wie das Seaside Beach Baldeney mitteilte. Am Samstag tritt laut Plan der deutsche Sänger Mark Forster auf. Seaside Beach Baldeney zufolge werden für das ausverkaufte Forster-Konzert 20 000 Fans erwartet.

Von dpa