Funkel schließt weitere Saison als Trainer nicht aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trainer Friedhelm Funkel kann sich vorstellen, über das Ende der laufenden Saison hinaus als Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf zu arbeiten. «So lange es mir Spaß macht und wir erfolgreich sind, würde ich nicht sagen, dass ich am Ende der Saison aufhöre», sagte der 65-Jährige vor dem Heimspiel am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg in einem Interview von DAZN und Spox.

Von dpa