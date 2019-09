Staus rund um Süd-Sperrung der A59 im Raum Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - Im Raum Duisburg haben Autofahrer am Freitagmorgen erhebliche Verkehrsbehinderungen hinnehmen müssen. Rund um den für Bauarbeiten Richtung Süden gesperrten Abschnitt der A59 bildeten sich Staus, wie aus einer Übersicht des Landesbetriebs für Straßenbau hervorging. Zu langen Wartezeiten und Zeitverzögerungen kam es demnach vor allem auf Nebenstrecken. So wurden im morgendlichen Berufsverkehr auf der L1 und der L140 in Duisburg vom Landesbetrieb zeitweise mehr als eine Stunde Zeitverzögerung gemessen. Direkt vor der Sperrung auf der A59 hielt sich der Stau dagegen in Grenzen. Dafür war es unter anderem auf der A3 voll, wie der WDR berichtete.

Von dpa