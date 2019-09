Köln für das Derby in Bestbesetzung: Cordoba einsatzbereit

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln geht in personeller Bestbesetzung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in das Rhein-Derby gegen Borussia Mönchengladbach. «Wir sind komplett, alle sind gesund», sagte FC-Coach Achim Beierlorzer am Donnerstag. Auch Jhon Cordoba steht wieder zur Verfügung. Der Angreifer fehlte zuletzt beim Kölner 2:1-Erfolg in Freiburg wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. «Er ist seit Montag wieder im Training und einer von vielen Spielern, der mir für Samstag zur Verfügung steht», bestätigte Beierlorzer.

Von dpa