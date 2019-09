«Schulfahndung» führt nach Kindesmissbrauch zu Mann aus Unna

Der 45-jährige Deutsche soll in den Jahren 2016 bis 2018 seine, in dem Zeitraum 6 bis 7-jährige Nichte mehrfach, unter anderem schwer sexuell missbraucht haben. Aufnahmen davon stellte er demnach ins sogenannte Darknet, den illegalen Teil des Internets. Nachdem die Behörden die Bilder des Mädchens entdeckt hatten und es nicht identifizieren konnten, starteten sie nach einem richterlichen Beschluss die «Schulfahndung». In Etappen wurden in einzelnen Bundesländern seit September Fotos des Mädchens an Grundschulen verschickt, wie die Ermittler berichteten. Am 10. September über den landeseigenen Schulserver an die Schulen in NRW.

«Die Hinweise zweier Lehrkräfte führten schließlich zur eindeutigen Identifizierung des Opferkindes und anschließend des Beschuldigten», so die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes aus Unna am gleichen Tag seien «zahlreiche Beweismittel, insbesondere Computer und Datenträger» sichergestellt worden. Der Mann wurde am Mittwoch einer Richterin vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete.