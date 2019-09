Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Krefeld

Krefeld (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere seien von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet worden, sagte ein Sprecher am frühen Donnerstagmorgen. Drei der Geretteten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Brand war am frühen Morgen noch nicht unter Kontrolle. Die Feuerwehr bat die Bewohner der Stadt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Von dpa