Oberverwaltungsgericht: Dieselfahrverbot in Köln?

Münster (dpa/lnw) - Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster hat am Donnerstag die Verhandlung über ein Dieselfahrverbot in Köln begonnen. Das Gericht muss über die Berufung des Landes gegen eine Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts entscheiden. Dort hatte die Deutsche Umwelthilfe in erster Instanz eine weiträumige Sperrzone für Dieselfahrzeuge durchgesetzt. Das Oberverwaltungsgericht will eine Entscheidung noch am Donnerstag verkünden.

Von dpa