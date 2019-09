Zwei weitere Männer waren in dem Verfahren bereits im Juli zu sechs Jahren und zehn Monaten sowie zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Sie sollen einer «Audi-Bande» genannten Szene angehören, die für einen großen Teil der massenhaften Automatensprengungen verantwortlich ist. Für die Fahrt zum Tatort wurden regelmäßig gestohlene, hoch motorisierte Autos der Marke Audi genutzt.

Seit mehreren Jahren sorgt die so genannte «Audi-Bande» nicht nur in Nordrhein-Westfalen für Aufsehen. Nachdem die Geldautomaten in den Niederlanden immer besser gesichert wurden, sollen die Täter ab 2015 nach Deutschland ausgewichen sein.

Die NRW-Polizei hatte im Oktober 2015 die Ermittlungskommission «Heat» gebildet, um ihnen das Handwerk zu legen und die nächtlichen Explosionen von Geldautomaten zu beenden. Die 26, 28 und 31 Jahre alten Männer, die in Düsseldorf vor Gericht standen, sind Niederländer aus Utrecht.