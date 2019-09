Dortmund überdenkt Preisvergabe an israelkritische Autorin

Dortmund (dpa/lnw) - Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Autorin Kamila Shamsie, die sich für einen Boykott Israels ausspricht, überdenkt die Stadt Dortmund eine geplante Preisvergabe an sie. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Am Tag zuvor hatte die Jury bekannt gegeben, dass die pakistanisch-britische Schriftstellerin Kamila Shamsie im Dezember mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet werden soll. Daraufhin hatte das Blog «Ruhrbarone» auf Shamsies antiisraelische Haltung hingewiesen. So hatte sie sich in der Vergangenheit für die BDS-Bewegung («Boycott, Divestment and Sanctions») stark gemacht, die von vielen, unter anderem vom nordrhein-westfälischen Landtag, als «klar antisemitisch» verurteilt wird.

