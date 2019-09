Unicef-Gipfel soll Kinderrechte in Städten stärken

Köln (dpa/lnw) - Mit einem internationalen Gipfel kinderfreundlicher Kommunen im Oktober in Köln will Unicef Kinderrechte stärken. Weltweit sei heute bereits jeder dritte Einwohner einer Stadt ein Kind oder ein Jugendlicher, sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, am Mittwoch in Köln. «Wir gehen davon aus, dass 2050 sieben von zehn Kindern in einem urbanen Umfeld zuhause sein werden.» Das Aufwachsen in einer Stadt habe viele Vorteile, zum Beispiel bessere Zugangsmöglichkeiten zu Schulen, Gesundheitseinrichtungen und kulturellen Angeboten. Das gelte allerdings lange nicht für alle Kinder.

Von dpa