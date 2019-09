Überfall auf Wettbüro in Gütersloh: Täter geflüchtet

Gütersloh (dpa/lnw) - Mit einer Pistole bewaffnet hat ein Mann in Gütersloh ein Wettbüro überfallen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, forderte der Täter einen Angestellten am späten Dienstagabend zunächst unter vorgehaltener Waffe auf, in einen Nebenraum zu gehen. Dort entnahm der Unbekannte die Einnahmen aus einer Kasse. Danach scheiterte der Mann daran, einen Automaten aufzubrechen, und flüchtete.

Von dpa