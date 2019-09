Nach Kritik: Leverkusens Trainer Bosz verteidigt Tah

Umso mehr freute sich der Bundesliga-Coach über Tahs Leistung im Spiel gegen Nordirland (2:0). Der 23-Jährige kam kurz vor Ende der ersten Hälfte für den verletzten Matthias Ginter zum Einsatz. «Nach einer Einwechslung gut zu spielen, ist schon nicht einfach. Das können nicht alle Spieler. Und wenn er nach dem letzten Spiel so abserviert wurde und dann so spielt, dann muss man den Hut ziehen. Das hat er super gemacht», fügte Bosz an.

Tah ist mit Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund zu Gast.