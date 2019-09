Hygienemängel: Urteil gegen Gastronomen rechtskräftig

Ein Gast hatte im Juni 2018 die Lebensmittelaufsicht des Kreises Lippe eingeschaltet. Er hatte in einer Fischsuppe eine Made gefunden. Zuvor hatte die Behörde bei Kontrollen mehrfach unhaltbare hygienische Zustände in Küche und Lagerräumen festgestellt. Dazu gehörten starke Verunreinigungen mit Lebensmittel- und Fettresten an Wänden und Böden sowie am Kochgeschirr. Zum Teil standen Tiefkühlwaren Zentimeter hoch in Auftauflüssigkeit. Mehrfach mussten nach den Kontrollen Lebensmittel vernichtet werden. Bereits 2018 hatte die Lebensmittelüberwachung den Betrieb stillgelegt.