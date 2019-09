Nach Schiri-Kritik: Geldstrafe für Sandhausen-Präsident

Sandhausen (dpa/lsw) - Präsident Jürgen Machmeier vom Zweitligisten SV Sandhausen muss für seine harsche Schiedsrichter-Kritik im DFB-Pokal eine Geldstrafe zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilte die Aussagen von Machmeier im Anschluss ans Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am 9. August als unsportliches Verhalten und belegte ihn mit einer Strafe in Höhe von 5000 Euro. Das teilte der Verband am Dienstag mit.

Von dpa