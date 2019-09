Köln (dpa/lnw) – Ein 26 Jahre alter Mann steht heute wegen versuchten Mordes vor dem Kölner Landgericht. Laut Anklageschrift sollen am 8. Dezember 2018 auf der Kölner Zoobrücke aus seinem Fahrzeug heraus Schüsse auf einen VW Golf abgefeuert worden sein. Der Golf-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, konnte nach Angaben eines Gerichtssprechers aber mit einer Notoperation gerettet werden. Der Angeklagte ist laut Anklage Mitglied der Rockergruppe «Bandidos».

Neben ihm soll sich ein weiterer Bewaffneter in dem Fahrzeug befunden und womöglich auch geschossen haben. Hintergrund soll laut Anklage die Rivalität zwischen den Rockergruppen «Bandidos» und «Hells Angels» sein. Laut Anklage wurde der Golf normalerweise von einem Mitglied der «Hells Angels» genutzt. Am Tattag saß aber jemand anders am Steuer. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird Ende Oktober gerechnet.