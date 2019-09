Modekette C&A besetzt Kontrollgremium neu

Zug/Düsseldorf (dpa) - Die Modekette C&A bekommt neues Personal in einem wichtigen Gremium. Der Brite Allan Leighton wurde am Montag zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats berufen, wie der Mutterkonzern Cofra mit Sitz im schweizerischen Zug mitteilte. In gleicher Funktion ist Leighton bereits beim britischen Händler Co-op tätig. Auch der Vorstandschef des Hamburger Handelsunternehmens Otto Group, Alexander Birken, rückte in das Kontrollgremiums der C&A AG, dies als einfaches Mitglied.

Von dpa