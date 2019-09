Einsatz der BVB-Profis Akanji und Schulz fraglich

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um den Einsatz seiner beiden Abwehrspieler Manuel Akanji und Nico Schulz. Sowohl Akanji (beim 1:1 der Schweiz in Irland) als auch Schulz (beim 2:4 der DFB-Elf gegen die Niederlande) zogen sich bei ihren Nationalmannschaftseinsätzen Verletzungen zu. Wie der «Kicker» berichtet, ergaben die Untersuchungen bei Akanji einen Bänder-Teilriss im linken Sprunggelenk. Schulz erlitt laut DFB einen Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel.

Von dpa