Beckum (dpa/lnw) - Zwei Männer sollen einen 45-Jährigen in Beckum (Kreis Warendorf) vor seiner Wohnung abgepasst, angegriffen und schwer am Kopf verletzt haben. Er wurde am frühen Sonntagmorgen ins Krankenhaus gebracht und notoperiert, teilte die Polizei mit. Zu den Geschehnissen konnte der 45-Jährige zunächst nicht befragt werden.

Von dpa