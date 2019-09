Explosion bei Brauchtumsfest: Vermutlich zehn Verletzte

Freudenberg (dpa/lnw) - Bei einem Brauchtumsfest im Siegerland ist es nach ersten Angaben der Polizei in Freudenberg (Kreis Siegen-Wittgenstein) zu einer Explosion mit zehn Verletzten gekommen. Man gehe derzeit von drei Schwerverletzten und sieben Leichtverletzten aus, sagte ein Polizeisprecher in Siegen am Sonntag. Vermutlich habe es sich um eine Fettexplosion beim sogenannten «Backesfest» gehandelt. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei seien mit im Einsatz. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa