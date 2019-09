Betrunkener wirft Fahrrad auf helfende Rettungskräfte

Troisdorf (dpa/lnw) - Ein betrunkener 41-Jähriger ist in Troisdorf auf Rettungskräfte losgegangen und hat unter anderem sein Fahrrad auf die Helfer geworfen. Sie seien ausgewichen und nicht verletzt worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Demnach hatte der Mann in der Samstagnacht 2,32 Promille Alkohol im Blut und konnte nicht mehr allein laufen, weswegen die Rettungskräfte ihm helfen wollten. Gegen den Mann wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Angriffs auf Rettungsdienstpersonal ermittelt.

Von dpa