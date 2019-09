Hamm (dpa/lnw) - Vor den Augen der Polizei hat ein 40-Jähriger in Hamm mehrmals auf einen Jugendlichen eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt. Um den Angreifer zu stoppen, habe ein Polizist auf ihn geschossen. Dabei sei der Mann ebenfalls lebensgefährlich verletzt worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in Dortmund mitgeteilt.

Von dpa