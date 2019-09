Schröder rechnet mit Laschet als Kanzlerkandidat der Union

Berlin (dpa) - Der frühere SPD-Chef und Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder erwartet, dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet nächster Kanzlerkandidat der Union wird. «Ich würde ein gutes Abendessen in diesem schönen Restaurant darauf verwetten, dass die CDU am Ende auf ihn zukommen wird», sagte der 75-Jährige in einem Doppelinterview mit Laschet der «Rheinischen Post» (Samstag).

Von dpa