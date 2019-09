Schrecksekunde für 30 Schulkinder: Busunfall auf Autobahn 31

Dorsten (dpa/lnw) - Für 30 Schulkinder aus dem Rheinland ist eine Klassenfahrt mit einer Schrecksekunde und der Heimkehr in einem Ersatzbus zu Ende gegangen. Auf der Autobahn 31 stieß der Reisebus, in dem die Schüler und Betreuer unterwegs waren, am Freitagnachmittag etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Schermbeck mit einem Auto zusammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Kinder seien nicht verletzt worden. Sie hätten ihre Heimreise in einem Ersatzbus fortsetzen können. Ein Mensch aus dem Auto sei leicht verletzt worden, berichtete die Feuerwehr.

