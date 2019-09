Nordrhein-Westfalen soll Tierschutzbeauftragten bekommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen soll künftig einen Tierschutzbeauftragten bekommen. Das kündigte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Freitag in einer Mitteilung an. «Ich möchte insbesondere die landwirtschaftliche Nutztierhaltung anhand wichtiger tierschutzfachlicher Themen weiter entwickeln und gleichzeitig den Tierschutz insgesamt stärken», sagte die Ministerin. Wichtige Themen seien etwa die Bereiche Tiertransporte und Ferkelkastration.

Von dpa