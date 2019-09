Experten erwarten für 2019 wenig Pilze in den Wäldern

Warburg (dpa/lnw) - 2019 könnte in NRW das zweite schlechte Pilzjahr in Folge werden. Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit im Sommer, die den Wäldern stark zu schaffen machte, hätten viele Pilze Bäume als Symbiosepartner verloren, sagte die Pilzsachverständige Nannette Sicke-Hemkes vom Waldinformationszentrum Hammerhof in Warburg. Die Einrichtung gehört zum Landesbetrieb Wald und Holz. «Pilze sind eigentlich robust. Aber die Bedingungen waren dieses Jahr erneut ungünstig, weil es viel zu wenig Regen gab», sagte die Expertin am Freitag.

Von dpa