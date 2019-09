E-Scooter-Kontrolle: 18 Fahrer in Düsseldorf verwarnt

Viele wüssten nicht, dass man mit E-Scootern nicht auf dem Gehweg und in Fußgängerzonen fahren darf. Auch zu zweit auf einem Roller bringt eine Verwarnung mit sich. In den ersten sechs Wochen seit der Einführung der E-Scooter im Juni hat die Stadt Düsseldorf nach eigenen Angaben mehr als 100 Bußgeldverfahren wegen Verstößen von Nutzern der Gefährte registriert. Laut Polizei gab es bislang 21 Unfälle mit E-Scootern, drei Menschen verletzten sich dabei schwer. Derzeit sind in Düsseldorf rund 1300 E-Scooter von zwei Anbietern in Betrieb.