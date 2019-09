Erhöhte Nickelwerte: Tedi ruft Fußkette zurück

Dortmund (dpa/nwl) - Die Handelskette Tedi ruft wegen erhöhter Nickelwerte eine Fußkette zurück. Betroffen seien Chargen der Fußkette «Würfel», die von Januar bis September 2019 in Tedi-Filialen in ganz Deutschland verkauft wurden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die erhöhten Nickelwerte könnten Allergien auslösen. Deswegen rät das Unternehmen davon ab, die Kette weiter zu verwenden. Kunden könnten den Artikel in jeder Filiale umtauschen oder zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Von dpa