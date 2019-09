Ruhrverband verzeichnet trockensten Sommer seit 1927

Über die Ruhr werden mehr als 4,6 Millionen Menschen im Ruhrgebiet und im Sauerland mit Trinkwasser versorgt. Damit der Fluss immer genügend Wasser führt, betreibt der Wasserwirtschaftsverband unter anderem acht Talsperren, die bei zu wenig Niederschlag Wasser in den Fluss abgeben. Die Talsperren hätten das Ruhrgebiet in diesem Sommer abermals vor Wasserknappheit bewahrt, hieß es. Ohne sie wäre die Ruhr im Sommer bei Schwerte an 38 Tagen und an der Mündung an fünf Tagen trockengefallen.

Ende August lag der Füllstand aller Talsperren bei 71 Prozent und damit knapp acht Prozent unter dem langjährigen Mittel. Auch bei anhaltender Dürre sei das Talsperrensystem weiterhin ausreichend gefüllt, betonte der Verband.