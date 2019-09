Krefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um einen mutmaßlichen Raubmord an einem gehbehinderten Rentner in Krefeld hat der Angeklagte zu Beginn ein Teilgeständnis abgelegt. Der 60-Jährige bestätigte über seine Verteidigerin die in den polizeilichen und richterlichen Vernehmungen gemachten Aussagen, dass er mehrfach auf das 69 Jahre alte Opfer eingestochen habe. Die Angaben dürften im Prozess verwertet werden, sagte Anwältin Ute Steinbrenner am Freitag beim Prozessauftakt am Krefelder Landgericht. Die Tat sei im Streit passiert und nicht geplant gewesen, hatte der 60-Jährige zudem ausgesagt. Er habe auch kein Geld gestohlen.

Laut Anklage hat der 60-Jährige seinen langjährigen Freund hingegen im vergangenen März aus Habgier ermordet - für rund 600 Euro Beute. Nachbarn hatten den Toten in seiner Erdgeschosswohnung entdeckt, als sie durch ein Fenster blickten.

Der Angeklagte war offenbar hoch verschuldet und es soll laut Anklage schon früher zwischen beiden Männern Streit um Geld gegeben haben. Für den Prozess sind bis Ende des Monats noch drei weitere Verhandlungstage angesetzt.