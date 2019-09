Radfahrer mit Joint in der Hand nimmt Polizei die Vorfahrt

Leichlingen (dpa/lnw) - Ein Radfahrer ist in Leichlingen bei Leverkusen mit einem Joint erwischt worden - weil er auf dem Fahrrad rauchte und dabei ausgerechnet einem Streifenwagen die Vorfahrt nahm. Der 32-Jährige sei zuerst geflüchtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als der Mann dann im Stadtpark gestellt wurde, habe er «ein großes Repertoire an Beleidigungen» gegen die Polizisten losgelassen.