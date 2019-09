Freundin soll 24-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben

Bonn (dpa/lnw) - Die Bonner Polizei hat eine 22-Jährige festgenommen, die ihren Freund lebensgefährlich verletzt haben soll. Beamte fanden am frühen Donnerstagmorgen den 24 Jahre alten Mann vor der Wohnung des Paares, teilte die Polizei mit. Er sei von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatten in der Nacht mehrere Anrufer die Polizei wegen eines Streits in der Wohnung alarmiert. Die 22-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Sie habe nicht versucht, zu flüchten, sagte ein Polizeisprecher. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Von dpa