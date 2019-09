Altes Pumpspeicherwerk öffnet erstmals für Besucher

Herdecke (dpa/lnw) - Das das historische Pumpspeicherkraftwerk Koepchenwerk am Hengsteysee öffnet erstmals für Besucher. Am Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag können Interessierte sich ein Bild der beachtlichen Ingenieurleistung der 1920er Jahre machen. Auch danach soll es regelmäßige öffentliche Führungen durch die Maschinenhalle und an den Fuß der riesigen Druckrohleitungen geben, kündigte die Industriedenkmalstiftung am Donnerstag an.

Von dpa